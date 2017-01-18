Справу мажора Толстошеєва ще розслідують – перевірять експертів

Розслідування щодо Станіслава Толстошеєва, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній у Києві, продовжується.

Про це повідомила 18 січня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, наразі вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження у його справі.

"Також можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні", – зазначила Максимець.

Раніше з'явилася інформація, що Толстошеєв, який на автомобілі вилетів на тротуар і збив на смерть жінку, може уникнути покарання.

Прокуратура Києва повідомляла, що чергова експертиза показала, що під час ДТП він був непритомним.

"Висновки повторних експертиз, які надійшли до столичної прокуратури, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП", – йшлося в повідомленні.

Українська правда