Парубій прийшов на допит до прокуратури

Голова Верховної Раді Андрій Парубій з'явився на допит у військовій прокуратурі.

Про це він заявив журналістам біля входу до будівлі відомства.

За словами Парубія, його викликали у якості свідка.

Стосовно справи, у якій його викликали, він повідомив: "Я можу сказати одне – теми обираються правильні, і тому я не шкодую свого часу, я відкладаю усі інші справи, іду і даю свідчення, тому що прокуратура визначає саме ці етапи і періоди, які були злочинами, які зрештою призвели до російської агресії на Україну".

Відповідаючи на питання журналістів, в якості кого його викликають на допит, Парубій покликав свого адвоката: "Я в якості кого проходжу - як свідок чи як підозрюваний? Як свідок. все нормально" (сміється - УП).

Як повідомила "Українській правді" прес-секретар ГПУ Лариса Сарган, Парубія викликали як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини укладення екс-президентом Віктором Януковичем "харківських угод".

Раніше Парубія викликали на допит у справі злочинів Євромайдану.

Євген Кізілов, УП