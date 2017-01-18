СБУ підтверджує: бойовики хочуть обміняти екс-беркутівців

Служба безпеки України підтверджує запит незаконного збройного формування "ДНР" на передачу обвинувачених у розстрілі активістів Євромайдану екс-беркутівців і виключає їх обмін або видачу.



Про це "Українським новинам" повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт



Він відмовився повідомити, скільки саме екс-беркутівців запитує протилежна сторона – 3 чи 5.



"Їх теж запитують (на видачу). Але наша позиція така, що ми не повинні звільняти тих людей, які не мають відношення до подій на цій неоголошеній війні", – заявив Тандіт.



Таким чином, Служба безпеки України виключає видачу екс-беркутівців.



На думку СБУ, Росія намагається зв'язати воєдино події "Революції гідності" і війни на Донбасі.



Україна вважає це неприпустимим.

Як відомо, списки полонених, оприлюднені позафракційним депутатом Надією Савченко, свідчать про те, що представники бойовиків "ДНР" відправили запит на видачу їм колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Тамтури та Сергія Зінченка, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Списки Савченко не є офіційними.

Головуючий суддя Сергій Дячук заявляв, що Святошинський райсуд Києва може вивчити питання звільнення обвинувачених у розстрілі екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна, Зінченка, Тамтури у зв'язку із запитом з території ОРДО.