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У шпиталі помер солдат з хімічними опіками внутрішніх органів - поліція

Середа, 18 січня 2017, 22:28

У Військово-медичному клінічному центрі Харкова помер 34-річний солдат, якого у важкому стані доставили зі шпиталю міста Сіверськодонецька 8 січня.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Згідно з інформацією, у військовослужбовця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носа, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітини і живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунка, верхніх дихальних шляхів.

"17 січня 2017 року, незважаючи на всі зусилля лікарів, чоловік помер", - повідомили в поліції.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Призначено експертизу для встановлення причини смерті солдата.

Українська правда

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Теми: Збройні силиХарків
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