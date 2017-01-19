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МВС заборонило поліцейським іронізувати і бути зверхніми

Четвер, 19 січня 2017, 17:43

Міністерство внутрішніх справ заборонило поліцейським іронізувати в спілкуванні з громадянами.

Про це йдеться у Правилах етичної поведінки поліцейських, затверджених МВС 9 листопада 2016 року і опублікованих на сайті Верховної ради 19 січня.

Вказується, що ці правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в Національній поліції.

"Дотримання вимог цих правил є обов’язком для кожного поліцейського незалежно від займаної посади, спеціального звання та місцеперебування", - йдеться у повідомленні.

Метою правил вказується "урегулювання поведінки поліцейських з дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприяння посиленню авторитету та довіри громадян до поліції".

Зокрема у розділі "Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами" вказано, що "за будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов’язаний дотримуватися норм професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику".

Також в наказі наводяться основні вимоги до поведінки поліцейського і вимоги поводження поліції із затриманою особою.

 
скріншот

Українська правда

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Теми: поліціяМВС
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