Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського

Представники "Організації українських націоналістів", "Правого сектора" і "Білого молота", які проводили в центрі Києва марш в пам'ять про події Революції гідності, влаштували бійку з співробітниками правоохоронних органів.



Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, де на Водохреще в 2014 році учасники революції палили покришки з метою перешкодити просуванню силовиків, націоналісти, які йшли колоною, почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні покришки.

У цей час з боку стадіону ім. Лобановського рушила колона правоохоронців, яка оперативно перешкодила їхнім планам.

У відповідь на це націоналісти кинули покришки і з криками "Ганьба" почали жбурляти в правоохоронців каміння, палиці та петарди. Після нетривалої сутички, сторони розішлися на деяку відстань.

Станом на 20.20 четверга учасники маршу у кількості близько ста осіб стоять щільною групою посеред дороги, а правоохоронці стали двома формаціями по обидва боки від них.

У натовпі мітингувальників звучать гасла "Слава нації - смерть ворогам!" і "Свободу не спинити!".

Правоохоронці ж закликають присутніх поводитися мирно і не порушувати громадський порядок.

Пізніше учасники акції заспівали державний гімн України і вирішили повернутися на Майдан.

Учасники мітингу під стелою Незалежності по черзі виступають з критикою діючої влади.

Також вони зазначають, що це не остання їхня акція і "боротьба триває".

Раніше ввечері представники "ОУН", "Правого сектора" і "Білого молота" провели мітинг в пам'ять про події 3-річної давності під час Революції гідності, які тоді в народі прозвали "Вогнехреща": початок протистояння учасників революції і силовиків на Грушевського.

Після мітингу активісти в супроводі великої кількості правоохоронців, а також загону пожежних ДСНС у вогнетривких костюмах, висунулися в бік урядового кварталу по вулиці Грушевського, скандуючи "революція".

Під час ходи в натовпі періодично вибухали петарди, а на чолі колони активісти несли запалені фаєри. Деякі учасники ходи несли автомобільні покришки і "коктейлі Молотова", які вони мали намір символічно підпалити на тротуарі перед будівлею Кабінету міністрів.

Як відомо, 18 січня в поліції Києва повідомили, що аж до 20 січня понад 1тис.130 співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії будуть нести службу в посиленому режимі в центральній частині Києва під час засідань Верховної Ради і проведення заходів з масовою участю громадян.