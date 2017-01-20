На вихідних в Україні потеплішає

У суботу температура повітря на всій території України дещо підвищиться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 21 січня вдень очікується біля 0 (на півдні – до 3 тепла), вночі – від 0 до 9 морозу. На Одещині, Буковині, Закарпатті та Тернопільщині буде сонячно, на решті території – невеличкий сніг.

22 січня на сході, півночі та в центрі знову похолоднішає – від 1 до 6 градусів морозу вдень і 4-10 нижче нуля вночі, а от решта країни залишиться у відносному теплі. Опади припиняться на всій території України - сонце буде подекуди проглядати крізь хмари.

21 січня

22 січня

Євген Кізілов, УП