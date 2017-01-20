Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики ІДІЛ зруйнували частину амфітеатру в Пальмірі

П'ятниця, 20 січня 2017, 14:12

Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" зруйнували частину Римського амфітеатру у стародавньому сирійському місті Пальміра.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на сирійських чиновників.

Бойовики знищили фасад амфітеатру, збудований у II столітті, і чотиригранний архітектурний пам'ятник Тетрапілон, який був однією із найбільш визначних пам'яток міста.

Тетрапілон 
Фото twitter.com/Raqqa_SL 

Як відомо, джихадисти витіснили сирійські урядові війська із міста, пам'ятки якого входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше бойовики ІДІЛ контролювали місто десять місяців до березня 2016 року.

Нагадаємо, навесні 2016 року ІДІЛ знищила археологічні пам’ятки у Пальмірі – два храми, вік яких налічує 2 тисячі років, Тріумфальну арку, похоронні вежі.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: