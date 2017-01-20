Бойовики ІДІЛ зруйнували частину амфітеатру в Пальмірі

Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" зруйнували частину Римського амфітеатру у стародавньому сирійському місті Пальміра.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на сирійських чиновників.

Бойовики знищили фасад амфітеатру, збудований у II столітті, і чотиригранний архітектурний пам'ятник Тетрапілон, який був однією із найбільш визначних пам'яток міста.

Тетрапілон

Фото twitter.com/Raqqa_SL

Як відомо, джихадисти витіснили сирійські урядові війська із міста, пам'ятки якого входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше бойовики ІДІЛ контролювали місто десять місяців до березня 2016 року.

Нагадаємо, навесні 2016 року ІДІЛ знищила археологічні пам’ятки у Пальмірі – два храми, вік яких налічує 2 тисячі років, Тріумфальну арку, похоронні вежі.

Європейська правда