Бойовики поблизу Донецька обстріляли цивільний автобус

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що це відбулося вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

"Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька", - сказано у повідомленні.

"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - заявили в штабі.

Також там заявили, що не виключається, що "ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ".

Як відомо, вже друга доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат для військових.

Українська правда