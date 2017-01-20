Строковик загинув у військовій частині на Миколаївщині
П'ятниця, 20 січня 2017, 20:58
Військовослужбовець строкової служби загинув у військовій частині на Миколаївщині.
Про це повідомляється на Facebook Сухопутних військ України.
" 20 січня близько 16.30 в одній з військових частин на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям, військовослужбовець строкової служби", - сказано у повідомленні.
Командування військової частини спільно із працівниками правоохоронних органів проводять розслідування, щоб з’ясувати причини та обставини, що призвели до загибелі.
Українська правда