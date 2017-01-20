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Сотні поліцейських приєдналися до флешмобу заради ветеранів АТО

П'ятниця, 20 січня 2017, 21:58

Усі 28 управлінь патрульної поліції України підтримали воїнів АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці патрульної поліції України.

Естафету #22PushupChallenge розпочали в Україні на підтримку бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.

У поліції пояснили, що спершу цю естафету розпочали у США, після того, як Департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед американських ветеранів.

Тоді з’ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів.

"Ми виконуємо цю естафету, щоб цивільне населення не забувало воїнів, які повернулись із зони бойових дій на Сході України. Їх потрібно пам’ятати. Їм потрібно допомагати. Їх необхідно підтримувати у всьому", — наголосив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

На сторінці патрульної поліції України оприлюднили відео із поліцейськими-учасниками флешмобу. Наводимо деякі з них. Повний перелік – за посиланням.

Теми: поліціяАТО
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