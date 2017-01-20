Депутати просять НАЗК перевірити подорож Ляшка до Таїланду

Народні депутати України з різних парламентських фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проведення перевірки стосовно подорожі народного депутата Олега Ляшка до Таїланду, яку він здійснив на початку року.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На думку народних обранців, лідер Радикальної партії не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов'язані з цим відпочинком", - йдеться у повідомленні.

У депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до Реєстру декларацій. Зокрема, зазначається, що в разі придбання авіаквитків на суму більше 100 тис. гривень депутат був зобов'язаний у 10-денний строк з моменту їх купівлі письмово повідомити про це Національне агентство з подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру декларацій.

"За результатами пошуку в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 13 січня 2017 року повідомлення про відповідні суттєві зміни в майновому стані народного депутата України Олега Ляшка відсутнє, що може свідчити про порушення закону України "Про запобігання корупції", - зазначається у зверненні групи депутатів з проханням перевірити обставини та факти купівлі авіаквитків і невнесення інформації про зміну майнового стану до Реєстру декларацій та відповідного реагування на ймовірне правопорушення.

У НАЗК нагадали, що частина 2 статті 52 закону України "Про запобігання корупції" передбачає, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному сайті НАЗК.