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Сенат США затвердив Меттіса на посаду глави Пентагону

Субота, 21 січня 2017, 00:38

Американський Сенат затвердив генерала Джеймса Меттіса на посаду глави Пентагону.

Про це повідомляє Reuters.

"Сенат США в п'ятницю затвердив перше призначення в адміністрації президента Дональда Трампа, більшістю голосів підтримавши відставного генерала Джеймса Меттіса на посаді міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законодавчий виняток, який дозволив відставному генералу Джеймсу Меттісу очолити Пентагон.

Законодавство США передбачає, що колишні військові можуть очолювати Пентагон, але мають піти у відставку не менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймс Меттіс пішов у відставку у 2013 році.

Законодавчий виняток, за який проголосував 81 сенатор (проти - 17), дозволить Меттісу обійти цю вимогу.

Зазначимо, що під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил номінант новообраного президента США Дональда Трампа на посаду глави Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що політика президента РФ Володимира Путіна є однією з ключових загроз після Другої світової війни для глобального порядку.

Як повідомлялося, у грудні новообраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення генерала морської піхоти Джеймса Меттіса, на прізвисько "Скажений пес", главою Пентагону.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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