Сирія віддала Росії в оренду на 49 років базу флоту в Тартусі

Сирія та Росія підписали угоду щодо оренди бази військово-морського флоту в порту Тартус на Середземному морі.

Про це пише DW.com.

Термін дії договору становить 49 років. Документ також дозволяє заходження кораблів РФ у внутрішні води та порти країни, а також проголошує недоторканним майно Росії у Тартусі, йдеться у оприлюдненому на російському порталі правової інформації тексті договору. Він був підписаний 18 січня.

Крім того, російським військовим та їхнім сім'ям у Сирії гарантується недоторканність. Більше того, у разі відсутності заперечень сторін документ буде автоматично подовжений ще на 25 років.

Угода передбачає розширення території та можливостей пункту забезпечення російського флоту в Сирії, зокрема для прийому до 11 кораблів водночас, у тому числі із ядерною зброєю, додає агенція Reuters. Російський флот гарантуватиме протиповітряну оборону Тартуса та захист з моря, а також допоможе Сирії у модернізації її військово-морських сил.

У російському парламенті уже заявили, що незабаром ратифікують договір.