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Чалий розповів про підготовку зустрічі Порошенка з Трампом

Субота, 21 січня 2017, 04:38

Візит Президента України до США планується в другій половині лютого та має на меті, передусім, його участь у програмі головування України в Раді Безпеки ООН, водночас, опрацьовуються варіанти зустрічі на найвищому рівні президентів Порошенка й Трампа в Вашингтоні.

Про це повідомив журналістам  посол України в США Валерій Чалий, пише Укрінформ.

"Візит до Сполучених Штатів Президента України планується в лютому місяці. Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь Президента, тому що цей формат як раз передбачає таку участь", - поінформував дипломат.

Він зазначив, що паралельно відпрацьовується можливість зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа.

"Яким чином все вийде, чи під час нинішнього візиту, чи пізніше – ще питання не вирішене, але, я думаю, що це було би природньо, оскільки ми маємо питання, які потрібно обговорити найближчим часом", - зауважив посол.

На прохання уточнити більш детально про підготовку візиту президента, Чалий зауважив: "Моє завдання як посла – виконувати плани, що вибудовуються політичним керівництвом".

Водночас, він зазначив, що візит планується на "двадцяті числа" лютого місяця.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧалийТрампПорошенкоСШАООН
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