Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Додон хоче, щоб Молдова виплатила РФ газові борги Придністров’я

Субота, 21 січня 2017, 04:47

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що офіційний Кишинів повинен взяти на себе оплату боргів Придністров'я за російський газ - більше шести мільярдів доларів.

Про це він заявив під час зустрічі в Москві з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером, передає Укрінформ.

"У нас є певні ідеї, як вийти з цієї ситуації (оплата боргів за газ – ред.). Борги правобережної Молдови - близько 500 мільйонів доларів, а на лівому березі Дністра (Придністровський регіон) сума боргу становить близько 6 мільярдів доларів. Необхідно усвідомити, що весь цей борг – це борг Молдови", - заявив Додон.

Проблема з оплатою боргів за газ може бути врегульована, за словами молдавського президента, в контексті Придністровського врегулювання.

Нині ціна на поставлений в Молдову, включаючи Придністровський регіон, природний газ становить трохи менше 200 доларів за тисячу куб. м. Водночас, протягом кількох років промисловим підприємствам невизнаного Придністров'я газ дозволялося постачати за ціною, що не перевищує 34% від закупівельної вартості.

Борги невизнаного Придністров'я за російський газ становить близько 6 мільярдів доларів. Числяться вони за Тираспольським підприємством "Тираспольтрансгаз".

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПридністров'ягазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Молдова
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: