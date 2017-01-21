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Пєсков про Трампа: Це не наша людина, це людина американська

Субота, 21 січня 2017, 11:54

Президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, та організація зустрічі президентів займе місяці, а не тижні.

Про це в інтерв'ю британському телеканалу ВВС заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише ТАСС

Говорячи про зустріч двох лідерів, Пєсков підкреслив, що вони зустрінуться так чи інакше, проте "поки жодних домовленостей, яких-небудь рішень із цього приводу немає".

"Це не будуть майбутні тижні, давайте сподіватися на краще, на те, що ця зустріч відбудеться в найближчі місяці", - зауважив він.

При цьому Пєсков не виключив, що тема часу і місця зустрічі може бути піднята під час телефонної розмови між двома лідерами, який має відбутися після інавгурації Трампа.

"Ми сподіваємося, що президент Путін подзвонить президенту Трампу після інавгурації, як тільки він буде доступний, і привітає його, це протокольний момент... Ми сподіваємося, що це буде зроблено в ході телефонної розмови. І потім ми будемо очікувати, що вони обміняються поглядами на можливість зустрічі", - зазначив Пєсков.

Разом з тим, як повідомляють Ведомости, Пєсков заявив, що "напевно, це найбільша помилка з боку західних аналітиків, з боку деяких наших політологів вважати, що це (президент США Дональд Трамп) наша людина".

"Це не наша людина, це людина американська. Це президент Сполучених Штатів Америки ", - сказав Пєсков в інтерв'ю програмі "Вести в суботу". 

При цьому він зазначив, що навряд чи майбутнє відносин США і РФ "буде вільним від суперечностей і розбіжностей".

Теми: РосіяТрамп
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