Грицак розповів про "російський слід" у підготовці замаху на нардепа

Служба безпеки попередила у Києві замах на державного діяча, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Про це 21 січня на брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Вчора співпробітники СБУ викрили, задокументували та на етапі виконання припинили замах на життя державного діяча, народного депутата України. За нашими даними, операція з фізичної ліквідації нардепа планувалася, готувалася та контролювалася з території Росії", - повідомив Грицак.

Ім'я згаданого нардепа глава СБУ не повідомив.

Також Грицак продемонстрував фото та відеодокази на підтвердження повідомлення.

"Це дає нам підстави робити припущення про причетність до організації замаху спецслужб РФ", - додав глава СБУ.

За словами Грицака, організатор замаху - уродженець РФ Т. 1965 року народження, який довгий час жив на території Харківської області.

"З початком військових дій на Донбасі у 2014 р. він виїхав на територію "ЛНР" та вступив до лав незаконних воєнізованих формувань, займав там одну з середніх керівних ланок, опікувався питаннями проведення диверсійної роботи на території України", - зазначив Грицак.

Він додав, що наразі громадянин Т. перебуває у м.Бєлгород (РФ). Для виконання злочину Т. підібрав 2 осіб, громадян України, раніше засуджених.

"Зокрема, один з них - громадянин С. 1980 р.н. уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, востаннє - за крадіжку, інший - громадянин Д., 1978 р.н., уродженець АР Крим, двічі засуджений за розбій. Обидва виконавці відбували покарання на території Криму, після чого відбули до РФ і прибули в Україну з території Росії", - повідомив Грицак.

За даними СБУ, двоє виконавців прибули до Харкова 14 грудня 2016 року, після чого 19 грудня приїхали у Київ, де проводили протягом тижня активну розвідку та спостереження за місцями роботи і проживання нардепа, відстежували автівки, якими він пересувався, маршрути руху та ін.

"Звіти виконавці відправляли в РФ за допомогою закритих месенджерів, відразу після відправлення звіти видалялися", - додав Грицак.

Глава СБУ зазначив, що виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата України. За фактом розпочато кримінальне провадження.

СБУ зафіксувала, як 2 виконавців замаху відстежують місця роботи та проживання об'єкта.

За даними СБУ, з куратором виконавці замаху обговорювали спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

"Зловмисники планували підірвати автомобіль народного депутата. Запасним варіантом був вибух на маршруті його руху. Були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ", - повідомили в СБУ.

"Вилучено вибуховий пристрій - це пластиковий контейнер з пластичною вибуховою речовиною вагою приблизно 400 грамів, надпотужним неодимовим магнітом, електродетонатором та елементом живлення. У ході обшуків у помешканні та автомобілі затриманих виявлено й вилучено спеціально підготовлені мобільні термінали, сім-картки для приведення саморобного вибухового пристрою у дію, засоби комунікації з кураторами, інші докази готування до вчинення злочину, у т.ч. – фотографії об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Грицак зазначив, що наразі СБУ не має інформації, що безпеці інших народних депутатів щось загрожує.

"У нас, на щастя чи на жаль, немає даних про загрозу безпеці ще комусь із конкретних народних депутатів України на цю хвилину", - сказав він.

Українська правда