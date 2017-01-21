У Маріуполі двоє військових потрапили у ДТП, один загинув

У Маріуполі внаслідок ДТП за участю двох військовослужбовців Збройних сил України один з бійців загинув на місці, другий у важкому стані перебуває у лікарні.

Про це ввечері 21 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги м.Маріуполь у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.

Як повідомляє місцеве видання 0629.com.ua з посиланням на очевидців, аварія сталася близько 17:30 на проспекті Карпова у Кальміуському районі.

"Автомобіль "Ніссан" на величезній швидкості врізався у стовп. ... Удар був такої сили, що автомобіль розірвало навпіл - задня частина легковика залишилася біля стовпа, а передня - відлетіла на кілька метрів. Автомобіль виявився без даху. На місці працюють співробітники поліції, а також перебувають військові", - йдеться у повідомленні.