Делегація США не полетить на переговори в Астані. Країну представить посол

Сполучені Штати на переговорах щодо Сирії в Астані буде представляти посол США в Казахстані Джорж Крол.

Про це повідомив виконуючий обов'язки представника Держдепу Марк Тонер, пише "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення, поширене посольством США в Астані.

"Ми вітаємо і цінуємо запрошення Казахстану для участі в переговорах у якості спостерігача. З огляду на інавгурацію президента і процеси з передачі влади, делегація з Вашингтона не відвідає переговори в Астані. Сполучені Штати будуть представлені в особі нашого посла в Астані", - сказав Тонер.

Тим часом, до Астани вже прибувають учасники переговорів.

Як повідомив МЗС Казахстану, до Астани прибули представники Росії, Туреччини, Ірану. За даними іранського агентства Tasnim, вони вже провели неофіційну зустріч.

Очікується, що в ніч на 22 січня в Астану прилетить спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура і глави делегацій сирійської опозиції. Прибуття представників уряду Сирії очікується в неділю.

Як очікується, міжнародна зустріч по сирійському врегулюванню пройде в Астані 23 і 24 січня.