Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хуг оцінить обстановку в двох населених пунктах Донецької області

Неділя, 22 січня 2017, 00:53

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг разом з іншими спостерігачами проведе патрулювання в Крутій балці і Новгородському.

Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ, передає "Інтерфакс-Україна".

Як говориться в повідомленні, представники ОБСЄ оцінять ситуацію з безпекою і її вплив на життя цивільного населення.

Оцінка ситуації в Крутій Балці буде здійснена в неділю, 22 січня, вранці. Потім спостерігачі оглянуть Новгородське.

Слід зазначити, що згідно з повідомленнями штабу АТО, бойовики часто обстрілюють ці населені пункти.

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: