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У Білому домі звинуватили ЗМІ в перекручуванні даних про інавгурацію Трампа

Неділя, 22 січня 2017, 04:04
У Білому домі звинуватили ЗМІ в перекручуванні даних про інавгурацію Трампа

Офіційний представник адміністрації Дональда Трампа Шон Спайсер в ході першої прес-конференції в Білому домі розкритикував ЗМІ за "спотворення даних" про масовість інавгураційних заходів у п'ятницю.

Про це він заявив під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"Деякі медіа-представники ЗМІ вдалися до оприлюднення завідомо неправдивої інформації," - завив Спайсер, зазначивши, що мова йде про кількість присутніх на інавгурації.

За його словами, поки ніхто не має точних цифр відвідування офіційних заходів в п'ятницю, оскільки Служба національного парку ще не підрахувала кількість людей.

Тим не менш, він підкреслив, що свідком інавгурації стала "найбільша аудиторія", враховуючи як особисту присутність глядачів у центрі Вашингтона, так і тих, хто спостерігав за трансляцією по всьому світу.

 "Спроби применшити захват від інавгурації ганебні і неправильні", - підкреслив Спайсер.

Напередодні ЗМІ оприлюднили знімки зверху, на яких видно наповненість Національного парку людьми під час церемонії присяги Дональдом Трампом. Для порівняння виставлені знімки інавгурації Барака Обами 2009 року, які свідчили про набагато більшу присутність людей. Під час брифінгу спікер Трампа не згадав про ці фото, а апелював до знімків, зроблених під малим кутом зору, де число людей було незрозуміло.

 

Спайсер також розкритикував повідомлення журналіста видання Time Magazine, який помилково в п'ятницю написав, що бюст Мартіна Лютера Кінга був прибраний з Овального кабінету Білого дому. І хоча журналіст ще в той же день виправив свою помилку з вибаченнями в Твіттері, з боку Трампа він був звинувачений в нечесності та поданні неправдивої інформації.

Теми: СШАТрамп
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