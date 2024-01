Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього в США

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які пройшли проти нього 21 січня в багатьох містах США.

"Спостерігав за вчорашніми протестами, але думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.