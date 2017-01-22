Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього в США

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які пройшли проти нього 21 січня в багатьох містах США.

"Спостерігав за вчорашніми протестами, але думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Як повідомлялося, більше мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації.

Люди вийшли на вулиці через різні причини - питання імміграції, охорони здоров'я та через загальну антипатію до Трампа.

Проте більшість американців заявили, що хотіли показати підтримку жінкам, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права жінок під час президентства Трампа.

Європейська правда