На Донеччині військовий ЗСУ зчинив стрілянину у житловому будинку
Неділя, 22 січня 2017, 15:46
У Бахмуті військовослужбовець Збройних сил України зчинив стрілянину у квартирі житлового будинку.
Як повідомили у відділі Нацполіції Донецької області, повідомлення про постріли у квартирі багатоповерхівки надійшло від мешканців будинку.
"Встановлено, що постріли у орендованій квартирі здійснив військовослужбовець 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну. Наразі військового затримано, зброю вилучено", - зазначили у поліції.
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.