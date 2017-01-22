В Естонії запевнили: зроблять усе для мирного вирішення конфлікту на Донбасі

Естонія під час свого головування у ЄС зробить все залежне від неї для мирного вирішення конфлікту на сході України.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише Інтерфакс-Україна.

"Україна є і залишиться важливим партнером для Естонії, успішні справи якого важливі і для нас і в ім'я чого ми зробимо все можливе. Чи то оборонне, чи економічне співробітництво двох держав, або підтримка українських реформ і забезпечення візової свободи з Європейським союзом", - зазначив Ратас, коментуючи майбутній візит президента України Петра Порошенка до Естонії.

"Проте вкрай важливе мирне вирішення конфлікту на сході України, в ім'я чого Естонія зробить все від неї залежне, як голова Європейського союзу", - додав Ратас.

Як відомо, Естонія очолить ЄС у другій половині 2017 року.