Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії запевнили: зроблять усе для мирного вирішення конфлікту на Донбасі

Неділя, 22 січня 2017, 16:31

Естонія під час свого головування у ЄС зробить все залежне від неї для мирного вирішення конфлікту на сході України.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише Інтерфакс-Україна.

"Україна є і залишиться важливим партнером для Естонії, успішні справи якого важливі і для нас і в ім'я чого ми зробимо все можливе. Чи то оборонне, чи економічне співробітництво двох держав, або підтримка українських реформ і забезпечення візової свободи з Європейським союзом", - зазначив Ратас, коментуючи майбутній візит президента України Петра Порошенка до Естонії

"Проте вкрай важливе мирне вирішення конфлікту на сході України, в ім'я чого Естонія зробить все від неї залежне, як голова Європейського союзу", - додав Ратас.

Як відомо, Естонія очолить ЄС у другій половині 2017 року.

Теми: ДонбасЄСЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: