В Україні святкують День Соборності: "живі" ланцюги, герби і флешмоби

У містах України 22 січня проходять заходи до Дня Соборності: учасники акцій організовують "живі ланцюги" та "герби" України та проводять флешмоби.

Так, в Одесі кількасот місцевих жителів провели флешмоб біля пам'ятника Дюку, повідомляє "Думская". Активісти вишикувалися на Приморському бульварі з прапорами областей України, а згодом сформували сонце у вигляді спіралі, де серцевина - прапори областей і Криму, а промені - прапори України.

Фото Андрія Колісніченка

У Маріуполі навколо драматичного театру мешканці вишикувалися у "живий ланцюг", кожному учаснику флешмобу видали патріотичні повітряні кульки. Після того, як "ланцюг" з'єднався, учасники флешмобу створили "тризуб". Учасники акції заспівали гімн України і відпустили кульки у небо, пише 0629.com.ua.

У Миколаєві учасники патріотичного флешмобу утворили на головній площі міста "живий" герб України, повідомляє Укрінформ. Серед учасників акції, які зорганізувалися через соціальні мережі, були депутати та деякі чиновники.

У Краматорську учні загальноосвітніх шкіл влаштували патріотичну акцію, об`єнавши вулиці міста живим ланцюжком, що символізував єдність країни. Діти, які пережили окупацію та війну на Донбасі, привітали співвітчизників зі святом.

У Запоріжжі учасники акції символічно об'єднали два береги Дніпра живим ланцюгом на греблі Дніпрогесу, повідомляє Інтерфакс-Україна. Участь в акції єднання взяли сотні жителів Запоріжжя.

Учасники акції виконували українські пісні, а також скандували патріотичні гасла.

"Групи людей з червоно-чорними та державними прапорами України рушили по ДніпроГЕСу з правого і лівого берега Дніпра назустріч один одному. Зустрівшись на середині греблі, учасники акції "побраталися", після чого, взявшись за руки, побудували півкілометровий живий ланцюг", - йдеться у повідомленні.

У Львові мешканці та гості міста відсвяткували День Соборності спільною моливою та Віче, повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Учасники віче розгорнули багатометровий прапор України. Окрім того на пішохідному мості над алеєю у парку "Погулянка" школярі та студенти провели акцію "Міст єдності", під час якої утворили живий ланцюг.

Українська правда