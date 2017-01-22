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Папа Римський покритикував Трампа та нагадав про Гітлера

Неділя, 22 січня 2017, 20:56

Папа Римський Франциск виступив із застереженням від популізму, який "може призвести до виборів "рятівників", як Адольф Гітлер". 

Про це Франциск заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, в ході якого, зокрема, йшлося про новообраного президента США Дональда Трампа, пише Al Jazeera.

При цьому понтифік засудив ідею використання стіни і загородження з колючого дроту з боку США, щоб не впускати іноземців до США, у т.ч. біженців та мігрантів, зазначає видання.

За словами Франциска, "кризи провокують страхи і побоювання", але для нього "приклад популізму у європейському сенсі цього слова є Німеччина у 1933 році".

"Німеччина ... шукала лідера, когось, хто повернув би їй індивідуальність, і знайшлася маленька людина на ім'я Адольф Гітлер, яка сказала "Я можу це зробити".

"Гітлер не крав владу. Він був обраний своїм народом, а потім він знищив свій народ", - додав понтифік і зазначив, що в той час німці також хотіли "захистити себе стінами і колючим дротом".

Також Франциск зазначив, що наразі занадто рано давати оцінку Трампу та закликав зачекати і "побачити, що  він робить, а тоді оцінювати". 

Раніше Папа Римський виступав з критикою планів Трампа щодо будівництва стіни, та зазначав, що "людина, яка думає лише про будівництво стін, а не про зведення мостів, не є християнином". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАГітлер
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