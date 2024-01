Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію

Президент США Дональд Трамп, незважаючи на вимогу американців, не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.

Про це заявила радник Трампа Келліенн Конуей в інтерв'ю ABC News, пише The Independent.

Більш ніж 209 тисяч американців підписали петицію з вимогою до президента негайно оприлюднити повну податкову декларацію, для того щоб переконати громадян у відсутності конфлікту інтересів. Білий дім має відреагувати на петицію, якщо вона набирає 100 тисяч підписів.

"Відповіддю Білого дому є те, що він не збирається оприлюднювати податкову декларацію", - заявила Конуей.

"Ми сперечалися про це протягом усього виборчого процесу. Людей це не хвилювало. Вони голосували за нього. Він досяг цього дуже чітко. Більшість американців більше звертають увагу на те, як виглядатиме їхня податкова декларація, поки Трамп буде президентом, а не його декларація", - додала вона.

Trump advisor Kellyanne Conway to @ThisWeekABC: Donald Trump "is not going to release his tax returns" https://t.co/l0htGgcvIy pic.twitter.com/5kGSpHf83K