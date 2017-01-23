Екс-президент Гамбії втік з країни, прихопивши з казни $ 11 млн

Більш 11 млн доларів зникли з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Яхьї Джамме.

Про це повідомив радник чинного президента Адами Берроу Май Ахмад Фетті, передає BBC.

"Казна фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів і центробанку Гамбії", - повідомив Фетті.

За його словами, тільки за останні два тижні Джамме вивів з країни понад 11 млн доларів. Бі-Бі-Сі не може підтвердити це з незалежних джерел.

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну після передачі влади Адамі Берроу, який переміг на виборах.

Очевидці повідомляють, що у вантажний літак, на якому полетів Джамме, завантажили кілька розкішних автомобілів і інші предмети розкоші.

При цьому Фетт зазначив, що нова влада країни заборонила керівництву головного аеропорту Гамбії допускати на борт літака будь-які особисті речі колишнього президента.

За деякими даними, Джамме зараз знаходиться в Екваторіальній Гвінеї, проте влада країни не підтверджує цю інформацію.

Перед тим як виїхати з країни, Джамме повідомив, що відмовляється від боротьби за владу. Днем раніше новий президент країни Адама Берроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в Гамбії.

Зараз Берроу знаходиться в сусідньому Сенегалі.

У грудні Джамме відмовився визнати поразку на президентських виборах, в ході яких, згідно з офіційними даними, за Берроу проголосували 45,5% виборців, в той час як кандидатуру Яхьї Джамме підтримали близько 36,7% тих, хто прийшов на виборчі дільниці.