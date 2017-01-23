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У ФРН запропонували заборонити РФ участь в Олімпіадах 2018 та 2020 рр

Понеділок, 23 січня 2017, 05:20

Президент Німецького олімпійського спортивного союзу (DOSB) Альфонс Германн закликав повністю заборонити Російській Федерації участь у Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані та 2020 року в Токіо.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, пише DW.com.

"Головний олімпієць" Німеччини підкреслив, що така заборона стане "чітким сигналом" неприйнятності допінгу у світовому спорті. Умовою покарання він назвав доведення того, що "допінгова схема працювала за підтримки держави і що російський Національний олімпійський комітет однозначно порушив "Олімпійську хартію".

Раніше президент МОК Томас Бах заявив про повторну перевірку всіх 254 проб російських спортсменів, взятих на Олімпіаді в Сочі 2014 року, а також всіх проб російських атлетів, які брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Додамо, що за доповіддю про допінг в Росії, представленою 9 грудня, більше тисячі російських спортсменів та спортсменок у 30 видах спорту були причетні до маніпуляцій із позитивними допінг-пробами.

Теми: НімеччинаРосіяспортОлімпіада
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