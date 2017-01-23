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На кріслах для НСК "Олімпійський" "наварили" 5 млн – прокуратура

Понеділок, 23 січня 2017, 09:49

Прокуратура Києва повідомила компанії-підряднику про підозру в нанесенні державі збитку на 5 мільйонів гривень при закупівлі крісел для національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури в Facebook від 23 січня.

Зокрема повідомлено про підозру колишньому директору підприємства "Спецпостач" міжнародного благодійного фонду "Безпека країни".

Встановлено, що очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці.

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 мільйонів гривень податків.

Дії підрядника кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Теми: прокуратураКиїв
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