Скарги на арешт українців Панова й Захтія розглянуть у РФ у вівторок

Московський міський суд у вівторок перевірить законність продовження арешту українцям Андрію Захтію та Євгену Панову, яких звинувачують у підготовці диверсій у Криму.

Про це повідомила російський "Інтерфакс" речниця Лефортовського суду Москви Катерина Краснова в понеділок.

"Розгляд апеляційних скарг адвокатів, які представляють інтереси звинувачуваних Захтія й Панова, призначено на 24 січня в Мосміськсуді", – сказала вона.

Захист українців планує домагатися звільнення їх із-під варти.

За словами адвоката Захтія Ільнура Шарапова, суд першої інстанції не перевірив обґрунтованість аргументів слідства про необхідність утримувати Захтія під вартою, яких просто немає.

"Основний же наш аргумент полягає у тому, що слідство не надало суду жодного доказу обґрунтованості своєї підозри в тому, в чому звинувачують мого підзахисного, і взагалі його причетності до будь-якого злочину", – сказав Шарапов.

Панов і Захтій категорично заперечують свою провину.

Як повідомлялося, Лефортовський суд Москви 5 грудня 2016 року в закритому режимі продовжив арешт українцям, яких звинувачують у підготовці диверсій у Криму, ще на три місяці, тобто до 7 березня 2017 року.

10 серпня минулого року ФСБ РФ заявила про запобігання в Криму терактам, які нібито готувала розвідка України: нібито в ніч на 7 і 8 серпня російські спецслужби запобігли кільком спробам прориву до Криму диверсійно-терористичних груп з української території, у ході яких загинули російський військовий і співробітник ФСБ.

ФСБ затримала жителя Запорізької області Євгена Панова, назвавши його одним із організаторів терактів і співробітником Головного управління розвідки МО України. А родичі Панова завили, що зізнання на відео він дав через катування. Брат Панова Ігор Котелянець вважав, що Євгена викрали й вивезли до Криму силоміць.

Андрій Захтій, за твердженням російських силовиків, забезпечував роботу диверсійної групи, віз 3 кг вибухівки, гранати, сім-карти, телефони. А рідні Захтія запевняють, що він звичайний таксист, а не диверсант.

Міноборони, ГУР, РНБО України спростували заяви ФСБ про українських диверсантів і причетність затриманих Росією до українських спецслужб.