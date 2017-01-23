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Офіцер СБУ за гроші закривав очі на контрабанду

Понеділок, 23 січня 2017, 19:11

Виконувача обов’язків начальника відділу військової контррозвідки СБУ у Луцьку затримали за отримання хабаря.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Згідно з інформацією, підполковник отримав 15 тисяч гривень від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за те, що не буде повідомляти правоохоронцям інформацію щодо можливої участі у схемі контрабанди товарів через держкордон України.

Фото зі сторінки Матіоса
Фото з Fb-сторінки Матіоса

"Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано", - написав Матіос на Facebook.

Українська правда

Теми: СБУконтрабандаЛуцьк
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