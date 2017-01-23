Офіцер СБУ за гроші закривав очі на контрабанду
Понеділок, 23 січня 2017, 19:11
Виконувача обов’язків начальника відділу військової контррозвідки СБУ у Луцьку затримали за отримання хабаря.
Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Згідно з інформацією, підполковник отримав 15 тисяч гривень від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за те, що не буде повідомляти правоохоронцям інформацію щодо можливої участі у схемі контрабанди товарів через держкордон України.
Фото з Fb-сторінки Матіоса
"Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано", - написав Матіос на Facebook.
Українська правда