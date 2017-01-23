Мін'юст РФ готовий передати Україні 16 засуджених з Криму
Понеділок, 23 січня 2017, 19:42
Мін'юст Росії повідомив про отриману згоду від української сторони прийняти громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП в Криму.
Про це, відповідаючи на запит ТАСС, повідомили в прес-службі відомства.
"Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року", - сказано в повідомленні Мін'юсту.
Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що спочатку сторони обговорювали передачу 18 засуджених, але у одного з них виявилося російське громадянство, один звільнився за УДЗ, тому мова йде про передачу 16 ув'язнених з Криму для відбування покарання.