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Санкції проти делегації РФ в ПАРЄ повинні зберегтися – МЗС

Понеділок, 23 січня 2017, 21:15

Санкції, які введені щодо делегації Держдуми РФ в ПАРЄ, повинні зберігатися.

Про це заявила речник українського МЗС Мар'яна Беца.

"Санкції, введені через агресію РФ, повинні залишатися до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - написала вона в Twitter.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого в понеділок обрали на новий річний термін, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ.

Українська правда

Теми: ПАРЄМЗС
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