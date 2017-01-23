Санкції проти делегації РФ в ПАРЄ повинні зберегтися – МЗС

Санкції, які введені щодо делегації Держдуми РФ в ПАРЄ, повинні зберігатися.

Про це заявила речник українського МЗС Мар'яна Беца.

"Санкції, введені через агресію РФ, повинні залишатися до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - написала вона в Twitter.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого в понеділок обрали на новий річний термін, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ.

Українська правда