У Кривому Розі СБУ вилучила посилку з боєприпасами і зброєю

Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали жителя міста Кривий Ріг під час отримання посилки зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посилка була відправлена з селища Устимівка на Кіровоградщині.

"Правоохоронці вилучили з посилки пістолети "Макарова" та "ТТ" з набоями, три гранати РГД-5 і РГН та п’ять радіостанцій з базовою станцією до них", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправника посилки.