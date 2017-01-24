У Кривому Розі СБУ вилучила посилку з боєприпасами і зброєю
Вівторок, 24 січня 2017, 04:52
Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали жителя міста Кривий Ріг під час отримання посилки зі зброєю і боєприпасами.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники встановили, що посилка була відправлена з селища Устимівка на Кіровоградщині.
"Правоохоронці вилучили з посилки пістолети "Макарова" та "ТТ" з набоями, три гранати РГД-5 і РГН та п’ять радіостанцій з базовою станцією до них", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправника посилки.