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Доба в АТО: Бойовики били з важкої зброї, 2 військових поранені

Вівторок, 24 січня 2017, 05:26

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Сепаратисти обстрілювали українські позиції на всіх напрямках з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку з мінометів 120 і 82 мм бойовики неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї вони обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному також вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку з 122 мм артилерії, мінометів 120 і 82 мм терористи вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів вони били по Новозванівці і Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.

На Донецькому напрямку з 120 мм мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Авдіївці, Зайцевому і Опитному. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському - БМП.

Один із бійців зазнав поранень "у результаті масованого обстрілу позицій сил АТО з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу смт Станиця Луганська", повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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