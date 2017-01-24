У Луцьку затримали одного з начальників місцевої СБУ

Працівники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали у Луцьку полковника служби безпеки, який планував обкласти даниною прикордонників.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

"Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів вирішив організувати механізм систематичного отримання грошей з працівників Луцького прикордонного загону. Полковник обіцяв не притягувати їх до кримінальної відповідальності за сприяння у незаконному переміщенні товарів поза митними пунктами пропуску", - повідомляє СБУ.

Вказується, що начальника відділу затримали в обласному центрі під час отримання від прикордонників першого траншу–"данини".

Як пише місцеве видання ВАР, провадження щодо співробітника СБУ зареєстрували на початку січня 2017 року після повідомлення військовослужбовця Луцького прикордонного загону. Чоловік повідомив, що підполковник СБУ схиляє його до незаконних дій.

Йшлося про те, що контррозвідник "сприятиме" переміщенню за межі пунктів пропуску незаконно переміщеного текстилю та молочної продукції.

Українська правда