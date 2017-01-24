Один військовий отримав поранення у зоні АТО у вівторок

Проросійські бойовики у вівторок 24 рази обстріляли позиції ЗСУ. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське та Зайцеве.

Українська правда