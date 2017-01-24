Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваний у вбивстві поліцейських у Дніпрі хоче суду присяжних

Вівторок, 24 січня 2017, 23:49

Олександр Пугачов, який підозрюється у вбивстві поліцейських в Дніпрі 25 вересня, просить, щоб його справу розглядав суд присяжних.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, минулого тижня відбувся суд, який розглянув питання і продовжив Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Крім того, Пугачову письмово повідомлено про підозру за статтями 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 статті 262, а також про кримінальне провадження за фактом вбивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі – 115 стаття.

Наразі матеріали справи направлені до суду.

"Суд вивчить матеріали справи і буде призначено судовий розгляд. Справа буде розглядатися в суді за територіальністю скоєння кримінального правопорушення", - зазначив Тракало.

Він додав, що під час минулого судового засідання Пугачов заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних, однак рішення з цього питання ще не ухвалювалося.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: