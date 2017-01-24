Підозрюваний у вбивстві поліцейських у Дніпрі хоче суду присяжних

Олександр Пугачов, який підозрюється у вбивстві поліцейських в Дніпрі 25 вересня, просить, щоб його справу розглядав суд присяжних.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, минулого тижня відбувся суд, який розглянув питання і продовжив Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Крім того, Пугачову письмово повідомлено про підозру за статтями 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 статті 262, а також про кримінальне провадження за фактом вбивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі – 115 стаття.

Наразі матеріали справи направлені до суду.

"Суд вивчить матеріали справи і буде призначено судовий розгляд. Справа буде розглядатися в суді за територіальністю скоєння кримінального правопорушення", - зазначив Тракало.

Він додав, що під час минулого судового засідання Пугачов заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних, однак рішення з цього питання ще не ухвалювалося.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Українська правда