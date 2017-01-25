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Японія підняла винищувачі, щоб перехопити бомбардувальники РФ

Середа, 25 січня 2017, 06:57

Три російські бомбардувальники наблизилися до японського кордону, два з них облетіли навколо території країни.

Про це пише DW.com.

ВПС Японії в другій половині дня 24 січня підняли по тривозі свої винищувачі у відповідь на наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Літаки РФ підлетіли до території країни з півночі і пролетіли над Японським морем, сказано в повідомленні Міноборони Японії від середи, 25 січня.

На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото.Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.

Повітряний простір Японії РФ не порушувала, йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Раніше ВПС США заявляли про небезпечне зближення російського винищувача з їх літаком-розвідником. Крім того, в порушенні повітряного простору Росію звинувачували Естонія, Туреччина та Ізраїль.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЯпонія
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