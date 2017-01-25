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Стало відомо прізвище ще одного депутата, якого перевіряє ГПУ

Середа, 25 січня 2017, 10:19
Стало відомо прізвище ще одного депутата, якого перевіряє ГПУ

Державній фіскальній службі за клопотанням Генпрокуратри доручили перевірити сплату податків народним депутатом від ВО "Батьківщина" Олександром Абдулліним.

Про це свідчить ухвала  Печерського суду Києві від 16 січня, яка була опублікована тільки 24 січня.

У рішенні суду зазначено, що у 2015 році Абдуллін задекларував 850 тис грн, 375 тис доларів, 70 тис євро, 93 тис грн. на рахунку в банку. У сумі це становить близько 6 млн грн.

Крім того, Абдулліну належать корпоративні права на ТОВ "Екотехпром" з внеском до статутного фонду 23,6 млн грн.

З 1998 року і до сьогодні Олександр Абдуллін є народним депутатом. У прокуратури є дані ДФС про те, що у 1998-2015 рр. Абдуллін сплатив податки тільки з 2,3 млн грн. доходів. Переважним чином ці доходи складала зарплата народного депутата та кошти на виконання депутатських повноважень.

Відомо, ВО "Батьківщина" орендує офіси у компаній Абдулліна  - ТОВ "Екотехпром"  і  ТОВ "МЦ-Файнанс".  Раніше разом із Абдулліним засновниками цих фірм були підприємства родини Олександра Турчинова.

Раніше повідомлялося, що є аналогічні рішення щодо перевірки нардепів Олеся Довгого, Євгена Бакуліна, Андрія Лозового, Юрія Солода – чоловіка Наталії Королевської, Борислава Розенблата, Сергія Рибалки, Олександра Горбунова, Віктора Романюка, Геннадія Бобова.

Генпрокуратура повідомила, шо перевірить 29 народних депутатів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами. Прізвища людей, щодо яких відкриті провадження, не розголошувались.

Ірина Салій, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: декларації
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