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Затримано ще одного екс-беркутівця, що переслідував євромайданівців

Середа, 25 січня 2017, 10:30

Правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут", що підозрюється у незаконному затриманні 18 активістів "Автомайдану" під час Революції гідності.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Затримано колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автомобілів", - розповіли у відомстві.

Окрім того, підозрюваному інкримінується підроблення рапорту та неправдиві обвинувачення активістів у тяжких злочинах, на підставі чого їх було взято під варту та притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії.

Затриманому вручено повідомлення про підозру за статтями 365, 366 та 384 Кримінального кодексу (самоправство, службове підроблення та завідомо неправдиве показання). До суду внесено клопотання про його арешт.

Так виглядали понівечені
Так виглядали понівечені "Беркутом" машини автомайданівців
ГПУ

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Генпрокуратура затримала ще одного колишнього співробітника "Беркуту", що також підозрюється у незаконному затриманні цих 18 активістів "Автомайдану".

Українська правда

Теми: БеркутГенпрокуратураЄвромайданкриміналАвтомайдан
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