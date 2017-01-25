За добу один військовий отримав поранення – штаб АТО

За добу 24 січня в зоні проведення АТО поранили одного українського військового, загиблих не було.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО.

"Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.

За його словами на Луганському напрямку бойові дії велися виключно у Попаснянському районі, де різко збільшилася кількість обстрілів. Всього їх там було 11.

На Донецькому напрямку, за словами Мотузяника, "найскладніша обстановка залишається у Авдіївській промзоні".

"Також по одному ворожому обстрілу сталося вчора у Луганському, Зайцевому, Новгородському і Кам'янці. Всього ж на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів", - сказав він.

На Маріупольскому напрямку, за словами речника, було 36 ворожих обстрілів.

Українська правда