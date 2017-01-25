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В Ужгородській міськраді та помешканнях чиновників проводять обшуки

Середа, 25 січня 2017, 18:58

Правоохоронці викрили корупційну схему, яка діяла в Ужгородській міській раді.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Згідно з інформацією, посадовці міськради отримували хабарі за сприяння у позитивному вирішенні  "земельних питань", які виносилися  на сесію Ужгородської міської ради.

Наразі затримано посередника під час одержання  частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. грн.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди  службовою особою, на підставі ухвали слідчого-судді наразі тривають обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих співробітників Ужгородської міської ради", - сказано у повідомленні.

Як відомо, вказана стаття  карається позбавленням волі на термін 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: Закарпаттяпрокуратура
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