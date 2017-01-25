У Львові через сміття перекривали вулиці

У Львові на знак протесту через ситуацію зі сміттям перекривали дорогу на вулицях Широкій, Шевченка та Стрийській.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Львова, з 18:00 близько 30 осіб ходили по пішохідному переходу на вул. Широкій. Переважна більшість з них молоді люди.

Люди тримали плакати з надписами "Геть сміттєву мафію!", "Ні Грибовичам-2 на Білогорщі".

Близько 19:30 патрульні інспектори, які прибули на місце роз'яснили учасникам протестної акції про засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, на якій визначили п’ять полігонів у області, куди протягом тижня вивезуть усі відходи зі Львова. Після цього люди розійшлися.

Учасники протесту на вул. Шевченка (фото патрульної поліції Львова)

Також у патрульній поліції зазначили, що їм надійшло повідомлення про перекриття проїзної частини на вул. Шевченка, 224. Екіпаж інспекторів вирушив на місце.

Заявниця повідомила поліції, що ділянку дороги перекрили для того, щоб якось вплинути на майбутнє голосування міської ради щодо сміттєперероблювальної лінії у Рясному.

Жінка уточнила, що перекриття планується до 21:00.

Однак протестувальники не знали, що сесію міськради, яка мала відбутися у четвер, 26 січня, перенесли на невизначений термін через загрозу для депутатів.

Перекриття на вул. Стрийській (фото патрульної поліції Львова)

Крім того, близько 18:30 перекрили рух також на вул. Стрийській, 270. Близько 150 осіб ходили по пішохідному переходу, таким чином унеможливлюючи рух автомобілів.

Станом на 20:00 рух у всіх заблокованих точках відновили.

Як відомо, Львівська міськрада затвердила перелік ділянок у кожному районі Львова для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування сміття.

Також наприкінці грудня на вул. Шевченка, 327г почали встановлювати прес для брикетування сміття та сміттєобгортальну лінію. Це викликало протести та перекриття руху.

Зокрема, 24 січня італійські інженери не змогли налаштувати пресувальну лінію в Рясному через те, що протестувальники їх не пропустили. При в’їзді в цех мешканці Рясного та представники радикальних організацій розклали намет.

Раніше повідомлялося, що міський голова Львова Андрій Садовий вбачає небезпеку обвалу і виплеску інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі.

ZAXID.net