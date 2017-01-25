На Херсонщині затримали заввідділенням, який вимагав у пацієнток гроші

Завідувача гінекологічним відділенням однієї з лікарень Херсонської області затримали у службовому кабінеті за підозрою у хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Згідно з інформацією, медик вимагав від пацієнтки хабар за проведення операції та видачу лікарняного листа. 30-річна жінка передала лікарю 3 тисячі гривень та одержала натомість необхідний документ.

Окрім того, під час проведення обшуку за місцем проживання медика правоохоронці вилучили понад 68 тисяч рублів РФ та 70 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3-х років, з конфіскацією майна.

Українська правда