СБУ виявила велике сховище зі зброєю на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю та боєприпасами в місті Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Тайник була облаштований на території колишнього склокомбінату.

"Оперативники СБ України вилучили зі схрону шість гранатометів РПГ-22, три гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, понад двісті п’ятдесят набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що тривають оперативні дії для встановлення організаторів схованки і походження зброї та боєприпасів.