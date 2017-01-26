СБУ виявила велике сховище зі зброєю на Донбасі
Четвер, 26 січня 2017, 01:27
Співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю та боєприпасами в місті Бахмут Донецької області.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Тайник була облаштований на території колишнього склокомбінату.
"Оперативники СБ України вилучили зі схрону шість гранатометів РПГ-22, три гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, понад двісті п’ятдесят набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.
В СБУ повідомили, що тривають оперативні дії для встановлення організаторів схованки і походження зброї та боєприпасів.