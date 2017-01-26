Під Новозванівкою бойовики застосували "Гради"

Цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні, 26 січня, російсько-окупаційні війська черговий раз грубо порушили Мінські домовленості. Близько другої години ночі противник застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у районі населеного пункту Новозванівка", - йдеться у повідомлені.

За даними українських військових, загалом окупанти випустили щонайменше 20 ракет. Обстріл тривав кілька хвилин, проте, на щастя, втрат серед військовослужбовців та мирного населення немає.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті чого двоє бійців ЗСУ були травмовані, один отримав поранення.

Як відомо, згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі.