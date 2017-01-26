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Ляшко назвав депутата, чий помічник був затриманий Генпрокуратурою

Четвер, 26 січня 2017, 16:16

Затриманим помічником депутата виявився Олексій Бевзюк, який працює у нардепа від Партії Ляшка Олексія Кириченка.

Про це повідомив лідер фракції Олег Ляшко у своєму Facebook.

"ГПУ затримала за обвинуваченням у шахрайстві Олексія Бевзюка - помічника мого колеги Олексій Кириченко. Якщо він винен - хай відповідає, я нікого не буду кришувати", - написав він.

"Але якщо це виконання політичного замовлення влади на дискредитацію мене особисто і моєї команди, чим постійно зловживає Луценко, скоро прийде час йому за це відповісти з усією суворістю закону", - додав він.

У свою чергу депутат Кириченко у своєму Facebook назвав затримання "прокурорським бєспрєдєлом".

"Він, як і багато інших, громив зали ігрових автоматів. Шиють вимагання. Виходить, слідчі замісить того, щоб закрити ігровий притон і посадити організаторів, саджають тих, хто бореться з цим злом", - зазначив депутат, однак нічого не прокоментував по суті справи.

Раніше повідомлялося, що слідчі Генеральної прокуратури затримали помічника одного з народних депутатів з фракції Радикальної партії за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини.

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